Rotte barocche alla Pietà de’ Turchini con Béatrice Martin
Sabato 22 novembre 2025 conversazione con Giuseppina Raggi storica dell’arte e Paolo Sullo musicologo, e a seguire alle ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli, il concerto Rotte barocche con Béatrice Martin al clavicembalo. Un nuovo e significativo sodalizio con il Portogallo approda a Napoli, grazie alla Pietà dè Turchini, con il rinomato clavicembalo . 🔗 Leggi su 2anews.it
Le rotte della musica non seguono mai una sola direzione: attraversano mari, luoghi, memorie, tornando a parlarci con voci sempre nuove. È da questo movimento – da questo incessante viaggiare del suono – che nasce Rotte Barocche, il nuovo progetto inte - facebook.com Vai su Facebook