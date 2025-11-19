Rotte barocche alla Pietà de’ Turchini con Béatrice Martin

Sabato 22 novembre 2025 conversazione con Giuseppina Raggi storica dell’arte e Paolo Sullo musicologo, e a seguire alle ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli, il concerto Rotte barocche con Béatrice Martin al clavicembalo. Un nuovo e significativo sodalizio con il Portogallo approda a Napoli, grazie alla Pietà dè Turchini, con il rinomato clavicembalo . 🔗 Leggi su 2anews.it

