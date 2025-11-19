Rosina Ordine Assistenti Sociali | La politica ascolti nostra professione per la tutela cittadini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "La riforma della professione di assistente sociale e di tutte le professioni è ora in Parlamento. Abbiamo bisogno di tempi certi, di un processo veloce che possa davvero garantire i diritti di tutti i cittadini del nostro Paese ad avere dei professionisti competenti, formati e responsabili. Chiunque oggi non lavori per favorire questo processo nei tempi più veloci possibili è in qualche modo responsabile della non garanzia dei diritti delle persone. Oggi siamo qui in un convegno nazionale per ribadire alla politica, al Governo, a chi ha la responsabilità di prendere le decisioni che dobbiamo essere ascoltati e che si deve intervenire per la tutela dei cittadini e delle cittadine del nostro Paese" così la presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Assistenti sociali a margine del convegno "La professione che serve" in corso all'Ara Pacis. 🔗 Leggi su Open.online

