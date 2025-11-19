Roselline bianche per Elia Perrone nonno Fernando in lacrime dove Najoua Minniti ha ucciso il bambino | Tutti sapevano nessuno è intervenuto

Leggo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un mazzo di roselline bianche davanti all'abitazione in via Montinari a Calimera (Lecce), dove Elia Perrone è stato ucciso dalla mamma Najoua Minniti, prima di. 🔗 Leggi su Leggo.it

roselline bianche elia perroneElia Perrone, nonno Fernando posa le rose bianche dove Najoua Minniti lo ha ucciso. «Pensavamo si fosse buttata in mare con il bambino» - C'è un mazzo di roselline bianche davanti all'abitazione in via Montinari a Calimera (Lecce), dove Elia Perrone è stato ucciso dalla mamma Najoua Minniti, prima ... Si legge su ilmattino.it

roselline bianche elia perroneCalimera è sotto shock: il silenzio nel paese dopo la tragedia di Elia e Najoua. Il nonno del piccolo depone rose bianche davanti la casa VIDEO - Le foto sui social postate dalla madre del piccolo ucciso mostrano gioia e spensieratezza, ieri la scoperta dei loro corpi senza vita ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Bimbo ucciso dalla madre a Calimera, racconto choc dello zio: "Lo maltrattava, gli diceva che era una m****" - Il racconto choc dello zio del padre del bimbo che, in base alla prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato ucciso dalla madre, poi morta suicida. Riporta virgilio.it

