Roselline bianche per Elia Perrone nonno Fernando in lacrime dove Najoua Minniti ha ucciso il bambino | Tutti sapevano nessuno è intervenuto

C'è un mazzo di roselline bianche davanti all'abitazione in via Montinari a Calimera (Lecce), dove Elia Perrone è stato ucciso dalla mamma Najoua Minniti, prima di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Roselline bianche per Elia Perrone, nonno Fernando in lacrime dove Najoua Minniti ha ucciso il bambino: «Tutti sapevano, nessuno è intervenuto»

Bimbo ucciso dalla madre a Calimera, racconto choc dello zio: "Lo maltrattava, gli diceva che era una m****" - Il racconto choc dello zio del padre del bimbo che, in base alla prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato ucciso dalla madre, poi morta suicida. Riporta virgilio.it