Rose Villain annuncia la tracklist e le collaborazioni dell’album Radio Vega (After Dark), da Annalisa a Salmo. Rose Villain è tornata per chiudere il cerchio. L’artista ha annunciato oggi ufficialmente la tracklist e le collaborazioni di radio vega (after dark) (Warner RecordsWarner Music Italy), la repack di radio vega in arrivo venerdì 21 novembre. Ad accompagnarla in questo capitolo conclusivo della trilogia ci saranno colleghi e amici del calibro di: Annalisa, Salmo e Gaia. I titoli dei nuovi brani e i nomi degli ospiti che divideranno la scena con Rose sono apparsi in un unico, imponente graffito comparso per le strade di New York: un segnale diretto, senza filtri, tracciato nella città che per lei è casa e mito. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Rose Villain, nel nuovo album feat con Annalisa, Salmo e Gaia