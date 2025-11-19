Rose Villain nel nuovo album feat con Annalisa Salmo e Gaia
Rose Villain annuncia la tracklist e le collaborazioni dell’album Radio Vega (After Dark), da Annalisa a Salmo. Rose Villain è tornata per chiudere il cerchio. L’artista ha annunciato oggi ufficialmente la tracklist e le collaborazioni di radio vega (after dark) (Warner RecordsWarner Music Italy), la repack di radio vega in arrivo venerdì 21 novembre. Ad accompagnarla in questo capitolo conclusivo della trilogia ci saranno colleghi e amici del calibro di: Annalisa, Salmo e Gaia. I titoli dei nuovi brani e i nomi degli ospiti che divideranno la scena con Rose sono apparsi in un unico, imponente graffito comparso per le strade di New York: un segnale diretto, senza filtri, tracciato nella città che per lei è casa e mito. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche questi approfondimenti
‘SBALZI D’AMORE’ il nuovo brano di Rose Villain in duetto con Annalisa fuori domani a mezzanotte Il brano è contenuto nel nuovo album di Rose Villain @NaliOfficial @rosevillain #Annalisa #RoseVillain Vai su X
Uno splendido scatto di Rose Villain con il papà, il fondatore del marchio #Tucano ormai celebre in tutto il mondo #RoseVillain - facebook.com Vai su Facebook
Tre nuovi duetti esplosivi nell’album di Rose Villain! - Rose Villain, la cantautrice che ha conquistato il panorama musicale urban italiano, conclude in grande la sua trilogia discografica con Radio Vega (after dark), una riedizione speciale che celebra e ... Da novella2000.it
Il ritorno di Rose Villain con tre duetti incredibili - Una delle novità più attese di Radio Vega (after dark) sono i tre nuovi duetti esclusivi con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Scrive ciakgeneration.it
ROSE VILLAIN la tracklist e i feat. di “radio vega (after dark)” - Rose Villain ha annunciato la tracklist e le collaborazioni di “radio vega (after dark)”, la repack di radio vega in arrivo venerdì 21 novembre. Secondo newsic.it