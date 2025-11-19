Rose villain duetti con annalisa gaia e salmo nella nuova versione di radio vega

Il panorama musicale italiano si prepara a un nuovo importanti ritorno, segnato da un progetto discografico che rappresenta la conclusione di una trilogia iniziata nel 2023. L'artista protagonista di questa fase è Rose Villain, voce distintiva ed eclettica del genere urban, che il 21 novembre presenterà il suo nuovo album: Radio Vega (after dark). Questo lavoro, ricco di collaborazioni prestigiose, promette di consolidare il suo successo e aprire nuove strade artistiche. Di seguito, un'analisi dettagliata di questo progetto e delle sue caratteristiche principali. radio vega (after dark): il ritorno di rose villain.

