Rosario Livatino la forza delle idee | l’omaggio a scuola

Tempo di lettura: 5 minuti E’ il percorso di un magistrato che ha vissuto la sua professione come vocazione “che continua ad essere scomodo, da morto ancora più che da vivo, che non smette di far sentire la propria voce”, ad emergere con forza dal confronto, al Polo Giovani, dedicato al giudice R osario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, un’organizzazione mafiosa siciliana, per il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. Un racconto che è anche la storia di un martirio, riconosciuto dalla Chiesa, con la beatificazione del 9 maggio 2021. Un omaggio promosso dall ’IC Aurigemma di Monteforte e dall’IC Calvario-Covotta di Ariano, uniti da un gemellaggio, fortemente voluto dalla dirigente Filomena Colella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

