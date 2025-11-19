Rosaria Ferro lasciata a casa dal lavoro dopo il tumore La denuncia del sindacato | Intanto assumevano altri interinali

Rescaldina (Milano) – Rosaria Ferro ha 55 anni, è separata e ha un figlio di 18 anni ancora a carico. Da quattro anni lavorava come operaia nel Milanese, sempre con contratti a termine rinnovati di volta in volta tramite agenzia. A febbraio, come aveva raccontato il 21 ottobre al Giorno, durante le visite di prevenzione, le diagnosticano un tumore al seno. Inizia le cure, affronta interventi e radioterapia. Poi, quando può finalmente tornare al lavoro, lo fa con limitazioni precise indicate dai medici: sei ore al giorno invece delle otto abituali. Nonostante il percorso di cura e la volontà di riprendere la sua vita professionale, il 4 novembre la sua missione alla Recuperator di Rescaldina viene lasciata scadere per quella che l’azienda definisce una riorganizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rosaria Ferro lasciata a casa dal lavoro dopo il tumore. La denuncia del sindacato: “Intanto assumevano altri interinali”

