Rosanna Banfi ricoverata in ospedale | L'ospite non invitato si è ripresentato lo abbiamo preso a calci

Rosanna Banfi è ricoverata in ospedale. L'attrice e figlia di Lino Banfi ha spiegato ai suoi follower che dopo 16 anni "l'ospite non invitato si è ripresentato in un'altra stanza". In passato, la diagnosi di cancro al seno e la guarigione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

