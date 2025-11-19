Rosanna Banfi il tumore è tornato | L’ospite indesiderato si è ripresentato alla mia porta ma lo abbiamo preso a calci

L’attrice, che sedici anni fa aveva sconfitto un tumore al seno, ha annunciato via social un nuovo capitolo della sua battaglia contro la malattia, che «stavolta ha scelto un’altra stanza della mia casa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

