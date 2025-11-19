Rosanna Banfi il tumore è tornato | Dopo 16 anni si è ripresentato ma ha scelto un' altra stanza della mia casa La foto dopo l' operazione

Un fulmine a ciel sereno. Rosanna Banfi ha annunciato sul suo profilo Instagram il ritorno «dell'ospite indesiderato» che pensava di aver sconfitto 16 anni fa. La figlia di Lino. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rosanna Banfi, il tumore è tornato: «Dopo 16 anni si è ripresentato, ma ha scelto un'altra stanza della mia casa». La foto dopo l'operazione

Contenuti che potrebbero interessarti

Le gioie del mio lavoro. Questa sera sul palco del Teatro Manzoni - Roma con Virginia Raggi, l’onorevole Souad Sbai, Alessandro Numini, Paola Zanoni, Mariella Nava, Daniela Poggi, Rosanna Banfi, Andrea Petrangeli e la regista Stefania Porrino. Stasera il - facebook.com Vai su Facebook

Rosanna Banfi, il tumore è tornato: «Dopo 16 anni si è ripresentato, ma ha scelto un'altra stanza della mia casa». La foto dopo l'operazione - Rosanna Banfi ha annunciato sul suo profilo Instagram il ritorno «dell'ospite indesiderato» che pensava di aver sconfitto 16 anni fa. Segnala leggo.it

Rosanna Banfi, chi è: età, malattia della mamma Lucia e tumore/ “Mia figlia Virginia ha scoperto di…” - Età, mamma Lucia malata di Alzheime, il tumore al seno e la scoperta choc della figlia Virginia. Scrive ilsussidiario.net

Rosanna Banfi, il tumore al seno, l'Alzheiemer di mamma Lucia, la menopausa della figlia Virginia. «Papà Lino mi chiese di non baciare mio marito all'altare» - La figlia di Lino Banfi ha seguito le orme del papà e proprio con lui ha aperto un'«Orecchietteria» vicino piazza Cavour, a Roma. Secondo leggo.it