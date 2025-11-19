Rosanna Banfi dopo 16 anni il tumore è tornato | l’annuncio social

Rosanna Banfi annuncia su Instagram il ritorno del tumore. L’attrice, figlia di Lino Banfi, si è sottoposta ad un’operazione chirurgica . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Rosanna Banfi, dopo 16 anni il tumore è tornato: l’annuncio social

Un nuovo tumore per Rosanna Banfi dopo 16 anni. Ad annunciarlo è la stessa attrice, figlia di Lino Banfi, con un post su Instagram: "Dopo 16 anni 'l'ospite', assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un'altra stanza dell

Rosanna Banfi è ricoverata in ospedale. Cosa ha raccontato ? - facebook.com Vai su Facebook

Rosanna Banfi ha annunciato sul suo profilo Instagram il ritorno «dell'ospite indesiderato» che pensava di aver sconfitto 16 anni fa.

L'attrice, figlia di Lino Banfi, si è sottoposta a una nuova operazione e ha rassicurato i fan con un messa

"Dopo 16 anni 'l'ospite' assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta.