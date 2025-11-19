Rosanna Banfi dopo 16 anni di nuovo malata di cancro | Lo abbiamo cacciato a calci

Rosanna Banfi è una di quelle donne che il pubblico sente “di famiglia”, con la sua ironia e il suo sorriso luminoso e sempre autentico, capace di conquistare con la sua semplicità e la sua forza contagiosa. Figlia d’arte del celebre Lino Banfi, Rosanna in queste ore ha scelto di condividere un pezzo di vita che sorprende e commuove, raccontando il ritorno dell’ ‘ospite indesiderato’ che aveva già affrontato anni fa. Le sue parole, schiette e profonde, pubblicate sui social con un post semplice, ma potente, aprono uno squarcio di verità sul mondo patinato dello spettacolo e su una storia che non parla solo di malattia, ma di coraggio, rinascita e voglia di vivere. 🔗 Leggi su Dilei.it

