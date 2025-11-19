Rosa Barone a caccia del tris | C' è bisogno di un cambio di mentalità a partire dalla classe politica
Il Movimento 5 Stelle Capitanata annuncia la chiusura dei comizi elettorali domani, giovedì 20 novembre, con due appuntamenti aperti alla cittadinanza. Il primo evento a Cerignola alle ore 18:30 in Corso Aldo Moro 89. A seguire, appuntamento alle 20 in piazza del Popolo a Manfredonia.Saranno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#radiomontecalvo Rosa Barone? Oggi sono felice di presentarvi la mia intervista in podcast, per la serie "Voci in regione" di MAO FM 19.77. In questa confronto ho avuto modo di raccontare un po’ di me, quello che saranno le mie prime battaglie, se veni - facebook.com Vai su Facebook
"Maria Rosa Tedesco" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Rosa Barone a caccia del tris: “C'è bisogno di un cambio di mentalità, a partire dalla classe politica” - La candidata consigliera del Movimento 5 Stelle ed ex assessore al Welfare, affida ai social una sintesi del suo percorso e di quello che a suo dire, in caso di vittoria di Antonio Decaro, si dovrebbe ... foggiatoday.it scrive