Ronaldo la cena con bin Salman da Trump e il triste ruolo di testimonial saudita
Indovina chi viene a cena? Il meeting alla Casa Bianca fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è stato ricco di contenuti e colpi di teatro. Il principale dei quali è stato Cristiano Ronaldo seduto al desco presidenziale. Sì, proprio lui: CR7, il primo calciatore miliardario della storia. Con l’immancabile Georgina al fianco, e tutt’intorno uno squadrone di ministri, lobbisti e figli di papà. La riunione conviviale giungeva in coda al meeting fra i due autocrati, che metteva sul piatto da portata non soltanto lucrosi affari, ma anche e soprattutto una visione di geopolitica post-democratica di cui Trump e bin Salman possono ben vantarsi di essere primatisti mondiali ex aequo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
