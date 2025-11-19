Romeo hotel il ristorante Alain Ducasse Napoli si aggiudica la stella Michelin

Napolitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Romeo Collection, il gruppo italiano dell’hôtellerie di lusso, annuncia la prima Stella Michelin de Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, situato al nono piano dell’edificio progettato dall’archistar premio Pritzker Kenzo Tange che ospita il Romeo Napoli. Appassionato da sempre del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

