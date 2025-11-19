Rombiolo Convegno sulla Medicina del Territorio dedicato alle patologie tiroidee

La Sfida – Vincenzo Varone * L’ARCI di Rombiolo organizza domenica 23 novembre 2025, alle ore 18:00 presso l’Auditorium comunale, la decima edizione del convegno “Medicina del Territorio”. L’evento, patrocinato dal Comune di Rombiolo (Vibo Valentia), sarà interamente dedicato al tema “Il mondo della tiroide: piccola ghiandola, grande equilibrio: tutto quello che c’è da sapere”. Dopo i saluti istituzionali del Presidente ARCI Francesco Ferraro e del Sindaco di Rombiolo Caterina Contartese, il convegno sarà moderato da Michele Antonio Donato, Vice Presidente ARCI. Gli interventi scientifici vedranno la partecipazione di specialisti di alto profilo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rombiolo. Convegno sulla Medicina del Territorio dedicato alle patologie tiroidee

