Roma volante della Polizia si scontra con un' auto in fuga | 4 feriti
Incidente stradale tra una vettura della Polizia di Stato e un’auto a noleggio con a bordo due persone. Quest’ultima stava fuggendo dagli agenti su via Cassia, all’altezza di Ponte Milvio, a Roma, quando si è scontrata con la Volante che la inseguiva. Quattro i feriti, tra cui due poliziotti. Accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
