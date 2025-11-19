Incidente stradale tra una vettura della Polizia di Stato e un’auto a noleggio con a bordo due persone. Quest’ultima stava fuggendo dagli agenti su via Cassia, all’altezza di Ponte Milvio, a Roma, quando si è scontrata con la Volante che la inseguiva. Quattro i feriti, tra cui due poliziotti. Accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roma, volante della Polizia si scontra con un'auto in fuga: 4 feriti