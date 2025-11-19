Roma si nasconde nel portabagagli dell’auto guidata dalla moglie e si allontana da casa | era ai domiciliari

Una pattuglia dei carabinieri ha individuato il veicolo e, dopo aver identificato la moglie dell'uomo alla guida, ha proceduto a verificare l'interno del mezzo trovando il sospetto nascosto nel portabagagli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, si nasconde nel portabagagli dell’auto guidata dalla moglie e si allontana da casa: era ai domiciliari

