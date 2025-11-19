Roma scontro tra volante della polizia e auto in fuga | tre feriti

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra una volante della polizia e un'auto a noleggio con a bordo quattro persone durante un inseguimento a Roma Nord. Tra i feriti due poliziotti del Commissariato Ponte Milvio che erano sulla volante chiamata in ausilio dai colleghi che inizialmente stavano inseguendo il mezzo, fuggito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

