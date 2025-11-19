Roma scontro tra volante della polizia e auto in fuga | tre feriti

(Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra una volante della polizia e un'auto a noleggio con a bordo quattro persone durante un inseguimento a Roma Nord. Tra i feriti due poliziotti del Commissariato Ponte Milvio che erano sulla volante chiamata in ausilio dai colleghi che inizialmente stavano inseguendo il mezzo, fuggito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scontro a Roma tra una volante della polizia e un'auto in fuga, 4 feriti. La macchina a noleggio non si è fermata all'alt. Coinvolti due agenti e due passeggeri. #ANSA Vai su X

#exILVA , Uliano (Fim-Cisl): Scontro totale con governo, sciopero Roma, 18 nov (GEA) - "E' scontro totale con il governo, perché gli abbiamo chiesto di ritirare il piano che ci avevamo presentato, che di fatto va a ridimensionare le attività ed è inaccettabile pe - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Roma: scontro tra volante di polizia e auto in fuga con feriti - Un inseguimento avvenuto a Roma Nord si è concluso con un incidente che ha coinvolto un’auto della polizia e un veicolo a noleggio. Lo riporta notizie.it

Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra una volante della polizia e un'auto a noleggio con a bordo quattro persone durante un inseguimento a Roma Nord. Riporta msn.com

Roma, scontro tra auto durante un’operazione della polizia: ci sono feriti - Stavano effettuando un’operazione di polizia con una volante e un'auto civetta quando l’auto di servizio si è scontrata con l’automobile che stavano seguendo. Da lapresse.it