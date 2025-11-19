Roma scontro tra auto durante un’operazione della polizia | ci sono feriti

Stavano effettuando un’operazione di polizia con una volante e un’auto civetta quando l’auto di servizio si è scontrata con l’automobile che stavano seguendo. Lo schianto con un’autovettura a noleggio è avvenuto in via Cortina d’Ampezzo a Roma. I poliziotti e gli occupanti dell’auto, che hanno provato a fuggire, sono rimasti feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, scontro tra auto durante un’operazione della polizia: ci sono feriti

Leggi anche questi approfondimenti

Scontro a Roma tra una volante della polizia e un'auto in fuga, 4 feriti. La macchina a noleggio non si è fermata all'alt. Coinvolti due agenti e due passeggeri. #ANSA Vai su X

#exILVA , Uliano (Fim-Cisl): Scontro totale con governo, sciopero Roma, 18 nov (GEA) - "E' scontro totale con il governo, perché gli abbiamo chiesto di ritirare il piano che ci avevamo presentato, che di fatto va a ridimensionare le attività ed è inaccettabile pe - facebook.com Vai su Facebook

Roma, scontro tra auto durante un’operazione della polizia: ci sono feriti - Stavano effettuando un’operazione di polizia con una volante e un'auto civetta quando l’auto di servizio si è scontrata con l’automobile che stavano seguendo. Come scrive lapresse.it

Scontro a Roma tra una volante della polizia e un'auto in fuga, 4 feriti - Incidente fra una volante della polizia e un'auto scappata all'alt durante un inseguimento a Roma Nord. Riporta ansa.it

Roma, volante della Polizia si scontra con un'auto in fuga: 4 feriti - Incidente stradale tra una vettura della Polizia di Stato e un’auto a noleggio con a bordo due persone. Si legge su gazzettadelsud.it