Roma scontro tra auto durante un’operazione della polizia | ci sono feriti

19 nov 2025

Stavano effettuando un’operazione di polizia con una  volante  e un’auto civetta quando l’auto di servizio si è scontrata con l’automobile che stavano seguendo. Lo schianto con un’autovettura a noleggio è avvenuto in via Cortina d’Ampezzo a Roma. I poliziotti e gli occupanti dell’auto, che hanno provato a fuggire, sono rimasti feriti.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

