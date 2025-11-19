Roma fermato l’uomo che ieri ha accoltellato la ex sul Gra

Lapresse.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli investigatori della Squadra mobile della questura di Roma hanno rintracciato e fermato a Fiano Romano, in provincia di Roma, l’uomo che ieri mattina ha accoltellato la sua ex, mentre si trovavano a bordo di un’automobile sullo svincolo della Cassia del Grande raccordo anulare di Roma. L’uomo, un cittadino sudamericano come la vittima, l’avrebbe accoltellata più volte al torace a all’addome. La donna, ricoverata in ospedale in codice rosso, si è salvata dalla furia dell’ex lanciandosi dall’auto in corsa. Poco dopo è stata soccorsa da alcuni automobilisti, che hanno chiamato la polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma fermato l8217uomo che ieri ha accoltellato la ex sul gra

© Lapresse.it - Roma, fermato l’uomo che ieri ha accoltellato la ex sul Gra

Leggi anche questi approfondimenti

roma fermato l8217uomo ieriAccoltellata a Roma, rintracciato l'ex compagno - Rintracciato dalla polizia il presunto autore dell'accoltellamento della donna di 37 anni avvenuto ieri mattina sul Grande raccordo anulare. Segnala ansa.it

roma fermato l8217uomo ieriFermato l’amico del giovane precipitato da un B&B a Roma, disposti accertamenti - Indagini a Monteverde dopo la tragedia: la Procura ha disposto esami tossicologici su vittima e fermato per chiarire la dinamica ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Fermato L8217uomo Ieri