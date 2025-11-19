Roma Femminile sfida cruciale con l’OH Leuven | le convocate di Rossettini
Sfida quasi da ultima spiaggia per la Roma Femminile, che nella quarta giornata della League Phase di Women’s Champions League affronterà in trasferta l’OH Leuven. La formazione di Rossettini è ancora inchiodata a zero punti in classifica dopo le prime tre partite e per sperare nella qualificazione dovrà obbligatoriamente trovare la prima vittoria, sperando in risultati positivi dalle dirette contendenti al dodicesimo posto. Ci sarà terreno da recuperare proprio sulle avversarie delle giallorosse, che si trovano invece a quota quattro punti. La lista delle convocate della Roma. Tre le giocatrici assenti che non rientreranno nella lista delle 22 convocate da Rossettini, che dovrà fare a men delle infortunate Haavi, che nei prossimi giorni si opererà dopo l’infortunio con il Valerenga, e van Diemen, il cui rientro non è ancora stato fissato dopo l’operazione alla caviglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
