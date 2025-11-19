Roma due ko al rientro dalla sosta | Cremonese per invertire il trend

Mantenere il primo posto in classifica e dare continuità all'ottimo inizio di stagione saranno gli obiettivi della Roma nella trasferta sul campo della Cremonese, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo il successo con l'Udinese prima della pausa, allo Stadio Giovanni Zini i giallorossi andranno infatti a caccia di altri tre punti, che con un risultato favorevole nel derby tra Inter e Milan potrebbero permettere di restare addirittura in solitaria in vetta. Con il termine degli impegni delle nazionali, Gasperini tornerà ad avere a disposizione tutti gli elementi della rosa, per poter sfruttare i prossimi giorni per preparare al meglio il match.

