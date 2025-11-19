Roma donna accoltellate sul Gra | uomo bloccato dalla polizia

(Adnkronos) – E' stato rintracciato dalla polizia un uomo ritenuto il presunto responsabile dell'accoltellamento della donna peruviana di 38 anni, ferita mentre erano in auto sul Gra di Roma. A quanto si apprende l'uomo è stato individuato a Fiano Romano (Roma) dalla squadra mobile che indaga per chiarire esattamente l'accaduto. La donna era stata accoltellata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Roma, la Cassazione nega il risarcimento a una donna caduta a Trinità dei Monti: "Doveva prestare più attenzione"

