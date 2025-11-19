Roma donna accoltellata dall' ex compagno sul Gra | uomo rintracciato e fermato

Tgcom24.mediaset.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 37enne si è riuscita a salvare, nonostante le ferite, lanciandosi dall'auto in corsa. La vittima è ricoverata in codice rosso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Roma, donna accoltellata dall'ex compagno sul Gra: uomo rintracciato e fermato

roma donna accoltellata dallL'ex fidanzato la accoltella, donna si lancia dall'auto in corsa e si salva: l'uomo arrestato dopo un giorno in fuga - Gli investigatori della Squadra mobile della questura di Roma hanno rintracciato e fermato a Fiano Romano, in provincia di Roma, l'uomo che ieri ... msn.com scrive

roma donna accoltellata dallRoma, donna accoltellata in auto dall'ex compagno. Trovata sul Raccordo anulare - Una donna peruviana di 38 anni è stata accoltellata in auto dall'ex compagno e poi è stata abbandonata ... Come scrive iltempo.it

roma donna accoltellata dallAccoltellata a Roma, rintracciato l'ex compagno - Rintracciato dalla polizia il presunto autore dell'accoltellamento della donna di 37 anni avvenuto ieri mattina sul Grande raccordo anulare. Segnala ansa.it

