Roma donna accoltellata dall' ex compagno sul Gra | uomo rintracciato e fermato

La 37enne si è riuscita a salvare, nonostante le ferite, lanciandosi dall'auto in corsa. La vittima è ricoverata in codice rosso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, donna accoltellata dall'ex compagno sul Gra: uomo rintracciato e fermato

