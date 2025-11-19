Roma | arrivano le trivelle alla Casa del Jazz individuati tunnel e botola segreta

Le trivelle stanno per entrare in azione alla Casa del Jazz di Roma. Nelle prossime ore è atteso il macchinario che consentirà di proseguire gli scavi nel sottosuolo della villa, dove oggi con il georadar è stata individuata una botola nascosta e una cavità che potrebbe collegarsi a un tunnel lungo 500 metri che corre nel sottosuolo. Le perforazioni serviranno a effettuare uno scavo di precisione, rispetto a quello che avrebbe praticato la ruspa che era inizialmente prevista, permettendo un accesso più preciso e meno invasivo nella zona sotto la sala di registrazione, considerata dagli esami geologici a rischio frana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

