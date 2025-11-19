Roma 61enne picchiato e rapinato | arrestato somalo

Il 61enne stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni: prognosi di trenta giorni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, 61enne picchiato e rapinato: arrestato somalo

Scopri altri approfondimenti

Picchiato e rapinato in strada, 61enne finisce all'ospedale ift.tt/yJgrbYo Vai su X

PROCESSO - Udienza preliminare a Roma per la vicenda della Compendium Value ltd che aveva sede a Londra e filiali a Senigallia, Ancona, Fano e Sora. Si sono costituite decine di parti civili, una ventina i senigalliesi. Chiesta la chiamata in causa della Co - facebook.com Vai su Facebook

Picchiato e rapinato in strada, 61enne finisce all'ospedale - Un uomo è stato accerchiato da un gruppo di stranieri, che lo hanno picchiato e rapinato. Da romatoday.it

Roma, tranviere picchiato e rapinato. Il sindacato protesta: stop alla linea 14 - La Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero sulla Linea 14 dalle ore 20 alle ore 24 di domenica 2 novembre, in segno ... Secondo rainews.it