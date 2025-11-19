Roma 61enne picchiato e rapinato | arrestato somalo

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 61enne stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni: prognosi di trenta giorni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma 61enne picchiato e rapinato arrestato somalo

© Imolaoggi.it - Roma, 61enne picchiato e rapinato: arrestato somalo

Scopri altri approfondimenti

roma 61enne picchiato rapinatoPicchiato e rapinato in strada, 61enne finisce all'ospedale - Un uomo è stato accerchiato da un gruppo di stranieri, che lo hanno picchiato e rapinato. Da romatoday.it

Roma, tranviere picchiato e rapinato. Il sindacato protesta: stop alla linea 14 - La Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero sulla Linea 14 dalle ore 20 alle ore 24 di domenica 2 novembre, in segno ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 61enne Picchiato Rapinato