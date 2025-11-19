Roger Deakins premio Oscar per la fotografia sull' IA | Non è imbrogliare

Comingsoon.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite di un incontro col pubblico, il veterano direttore della fotografia Roger Deakins non è tra quelli che si schierano contro l'uso dell'Intelligenza Artificiale in un'opera audiovisiva. Per lui dipende dalle intenzioni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

