Roger Deakins premio Oscar per la fotografia sull' IA | Non è imbrogliare
Ospite di un incontro col pubblico, il veterano direttore della fotografia Roger Deakins non è tra quelli che si schierano contro l'uso dell'Intelligenza Artificiale in un'opera audiovisiva. Per lui dipende dalle intenzioni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
Roger Deakins, premio Oscar per la fotografia, sull'IA: "Non è imbrogliare" - Ospite di un incontro col pubblico, il veterano direttore della fotografia Roger Deakins non è tra quelli che si schierano contro l'uso dell'Intelligenza Artificiale in un'opera audiovisiva. Scrive comingsoon.it