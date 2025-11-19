Rodrygo Real Madrid addio ancora sullo sfondo? Dopo le voci estive l’Arsenal torna a mettere nel mirino l’attaccante brasiliano Blancos attendono un’offerta

Rodrygo Real Madrid, addio ancora sullo sfondo? Il brasiliano ffocato dalla concorrenza, potrebbe lasciare la Spagna per cercare maggiore spazio Il Real Madrid si trova ad affrontare un momento di affollamento nella rosa, e con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, emergono voci di possibili tagli alla squadra di Xabi Alonso. Tra i giocatori che potrebbero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rodrygo Real Madrid, addio ancora sullo sfondo? Dopo le voci estive, l’Arsenal torna a mettere nel mirino l’attaccante brasiliano. Blancos attendono un’offerta

Rodrygo: "Gioco poco al @realmadrid? Non c'è molto che io possa fare, devo continuare a lavorare sodo" Vai su X

Galatasaray na matu?ar son ?aukar Rodrygo a watan Janairu mai zuwa! ?ungiyar ta Turkiyya na aiki sosai tare da shirya ?an ku?a?en da za su tunkari Real Madrid da kuma Rodrygo da su domin tabbatar da cinikin, kuma sun yi imanin hakan mai faruwa - facebook.com Vai su Facebook

Rodrygo: “Gioco poco al Real? Non c’è molto che possa fare, devo continuare a lavorare sodo” - Pochi minuti in campo fino a questo momento per Rodrygo con il Real Madrid: il brasiliano ha espresso le proprie sensazioni a riguardo ... Da gianlucadimarzio.com

Real Madrid, Xabi Alonso scarica Rodrygo: gli agenti attesi a Madrid, addio in sconto e dove può finire - La rivoluzione di Xabi Alonso è ufficialmente partita e in casa Real Madrid c'è chi già ne sta subendo le conseguenze. Segnala calciomercato.com

Rodrygo ha deciso: addio al Real Madrid. Vuole un altro top club: no al Tottenham - Arriva dal Brasile una notizia che cambierà, in un modo o nell'altro, i piani mercato del Real Madrid. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com