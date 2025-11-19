Rocco Casalino cerca giornalisti per un nuovo progetto editoriale
AGI - Rocco Casalino, ex portavoce dell'ex premier Conte, 'cerca' giornalisti per il suo nuovo giornale. È quanto si legge in una nota. "A partire dal 2026 prende il via una nuova esperienza giornalistica firmata Rocco Casalino, che si concretizzerà attraverso un giornale online e una versione cartacea. Questo rappresenta il primo progetto di una serie di iniziative dedicate all'informazione. Rocco Casalino è alla ricerca di giovani talenti giornalistici, ma anche di professionisti con esperienza". Per candidarsi, è necessario "un video di presentazione di tre minuti" comprensivo di "una presentazione personale, un'analisi comunicativa e politica sulla politica internazionale e un commento e analisi sulla politica interna", prosegue il comunicato. 🔗 Leggi su Agi.it
