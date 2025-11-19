Roblox introduce il riconoscimento facciale Stop alle chat bambini-adulti

Roblox si distingue adottando il riconoscimento facciale per garantire maggiore sicurezza. La piattaforma introduce la verifica dell’età come primo passo, limitando le chat tra bambini e adulti. Questa innovazione rafforza le misure di tutela online, rispondendo alle crescenti esigenze di protezione degli utenti più giovani e contrastando comportamenti inappropriati. Un passo importante per un ambiente di gioco più sicuro e responsabile.

© Agi.it - Roblox introduce il riconoscimento facciale. Stop alle chat bambini-adulti AGI - Si intensificano le misure per la sicurezza online. Roblox, una delle piattaforme di gioco più popolari al mondo, è la prima al mondo a richiedere la verifica dell'età per poter partecipare alla chat interne al gioco. I bambini dunque, non potrenno più intrattenere chiacchierate online con adulti. A partire da dicembre per Australia, Nuova Zelanda e Paesi Bassi, e da gennaio per il resto del mondo, verranno introdotti controlli obbligatori dell'età per tutti gli account che utilizzano le funzionalità di chat. Verrà introdotto un sistema che utilizzerà una scansione facciale per stimare l'età del giocatore e abbinarlo a utenti di fasce d'età simili.

