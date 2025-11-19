Robertson commosso in tv per la Scozia ai Mondiali | Il mio amico Diogo Jota oggi mi sorriderà
Il primo pensiero dopo la vittoria contro la Danimarca, che è valsa la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo, è per l'ex compagno di squadra al Liverpool, morto in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Robertson commosso in tv per la Scozia ai Mondiali: “Il mio amico Diogo Jota oggi mi sorriderà” - Il primo pensiero dopo la vittoria contro la Danimarca, che è valsa la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo, è per l'ex compagno di squadra al ... Lo riporta fanpage.it
Andy Robertson commuove con la dedica a Diogo Jota - La Scozia torna finalmente ai Mondiali e Andy Robertson, il suo capitano, commuove tutti al termine della gara vinta 4- Riporta msn.com