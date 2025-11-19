Roberto Fico | Ho detto io no a Pasquale Di Fenza candidato alle Elezioni Regionali col centrosinistra

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'inchiesta di Fanpage sul consigliere regionale ricandidato con Forza Italia, Roberto Fico, aspirante governatore per il centrosinistra conferma di aver bloccato il nome dell'ex esponente di Azione nelle liste progressiste a suo sostegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

roberto fico ho dettoRegionali, agenda giovani e lavoro. Roberto Fico: «Diritto allo studio e digitale, le opportunità» - Questo il tema di giornata per la campagna elettorale di Roberto Fico che presenta l’agenda insieme a tutte le organizzazioni giovanili dei ... Secondo ilmattino.it

Regionali, Citynews Campania intervista Roberto Fico: le priorità del candidato presidente in ogni provincia - In particolare, riguardo al territorio salernitano, Fico ha espresso il suo piano d'azione per risolvere la carenza cronica del personale sanitario. Lo riporta salernotoday.it

roberto fico ho dettoIntervista a Roberto Fico: “La mia Regione Campania ascolterà di più. E la sanità sarà la priorità” - E sul centrodestra di Cirielli: “Mi attaccano, ma non hanno argomenti” Roberto Fico è il candidato del campo largo del centrosin ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roberto Fico Ho Detto