Roberto Fico | Ho detto io no a Pasquale Di Fenza candidato alle Elezioni Regionali col centrosinistra

Dopo l'inchiesta di Fanpage sul consigliere regionale ricandidato con Forza Italia, Roberto Fico, aspirante governatore per il centrosinistra conferma di aver bloccato il nome dell'ex esponente di Azione nelle liste progressiste a suo sostegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Mai con De Luca, mai con il PD”? Caro Roberto Fico, siamo d’accordo: ecco perché in Campania bisogna votare Lega! Vai su X

Ad Eboli questa sera con i nostri candidati per parlare di sanità, scuola , lavoro e giustizia sociale. Una nuova visione della Campania con il nostro candidato Presidente Roberto Fico. Ringrazio Erasmo Venosa rappresentante del gruppo territoriale M5S di Eb - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, agenda giovani e lavoro. Roberto Fico: «Diritto allo studio e digitale, le opportunità» - Questo il tema di giornata per la campagna elettorale di Roberto Fico che presenta l’agenda insieme a tutte le organizzazioni giovanili dei ... Secondo ilmattino.it

Regionali, Citynews Campania intervista Roberto Fico: le priorità del candidato presidente in ogni provincia - In particolare, riguardo al territorio salernitano, Fico ha espresso il suo piano d'azione per risolvere la carenza cronica del personale sanitario. Lo riporta salernotoday.it

Intervista a Roberto Fico: “La mia Regione Campania ascolterà di più. E la sanità sarà la priorità” - E sul centrodestra di Cirielli: “Mi attaccano, ma non hanno argomenti” Roberto Fico è il candidato del campo largo del centrosin ... Si legge su msn.com