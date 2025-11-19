Rivoluzione viabilità nuovo cancello Più sicurezza per gli studenti

È stato inaugurato il nuovo cancello per l’ingresso e l’uscita degli alunni che frequentano la scuola elementare ’2 agosto 1849’. L’entrata non è più in viale Torino, ma in via Sassari, la strada sul retro della scuola, che in determinati orari diventa una via chiusa al traffico e transennata, per garantire la sicurezza di alunni, genitori, insegnanti e personale scolastico. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle tante segnalazioni di mamme e papà, inclusi i genitori rappresentanti di tenere i rapporti con il Comune e la stessa scuola, i quali hanno sollevato il problema degli assembramenti che si formavano in viale Torino, dove spesso c’era gente che era costretta a fermarsi in strada, con conseguenti situazioni di pericolo, in quanto viale Torino è un lungo rettilineo dove purtroppo spesso gli automobilisti non rispettano i limiti di velocità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

