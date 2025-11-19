Il panorama dell’animazione giapponese manifesta una trasformazione significativa rispetto agli anni della sua diffusione occidentale, iniziata a fine anni 2010 e proseguita nel decennio successivo. Le tendenze predominanti e alcuni temi ricorrenti sono evoluti, portando alla scomparsa di certi stilemi storici e alla crescita di nuovi gusti di pubblico. Tra le serie più riconosciute nel passato, alcune sono riuscite a mantenere il loro status di classici indiscussi, segnando profondamente il settore. Tra queste, spicca Steins;Gate, un titolo che ha consolidato il suo posto nel cuore dei fan grazie alla sua riqueza narrativa e alla profondità dei personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ritardo importante nel reboot degli anime 2025 atteso