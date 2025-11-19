Ristoranti stellati delle Marche nella guida Michelin 2026 | i nuovi verdetti

Ancona, 19 novembre 2025 – Casa Bertini a Recanati, entrata a far parte della selezione stellata in corso d’anno, e la conferma delle tre stelle per Uliassi a Senigallia. La regione conta nel suo palmares: 6 ristoranti con una stella, di cui 5 confermati, ovvero Andreina a Loreto, Retroscena a Porto San Giorgio, Dalla Gioconda a Gabicce Monte, Il Tiglio a Montemonaco e Nostrano a Pesaro, più la new entry. Mantiene le due stelle la Madonnina del Pescatore a Senigallia. E Uliassi resta nell’Olimpo dei 14 ristoranti con tre stelle. Sono questi i nomi che rappresentano le Marche nella Guida Michelin Italia 2026 (la 71esima edizione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

