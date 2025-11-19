Ristoranti a Firenze c’è una nuova stella Michelin
Una nuova luce si accende nel firmamento gastronomico fiorentino: il Luca’s Restaurant, all’interno dell’Hotel La Gemma, conquista la sua prima Stella Michelin. L’annuncio è arrivato oggi dal Teatro Regio di Parma, durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2026, sancendo un traguardo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
