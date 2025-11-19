Risse tra giovani e disordini locale chiuso a Telese Terme

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore di Benevento ha disposto con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un esercizio pubblico ubicato nel centro di Telese Terme (BN). Il predetto provvedimento scaturisce da un’attività condotta dagli operatori della Divisione di polizia amministrativa della Questura di Benevento a seguito di segnalazione della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita che il 26 aprile 2025 era intervenuta per i disordini determinatisi a seguito di una violenta rissa che aveva visto coinvolti numerosi giovani presso quel locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Risse tra giovani e disordini, locale chiuso a Telese Terme

