Rissa nel parcheggio del Brinpark tra due coppie | intervento delle volanti

BRINDISI - Parole grosse che volano, spintoni. Gli agenti delle volanti di Brindisi, poco dopo le 19 di oggi (mercoledì 19 novembre 2025) sono intervenuti al Brinpark per sedare una rissa. Protagoniste, due coppie. Gli animi si sono scaldati nel parcheggio, probabilmente per motivi legati a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Rissa nel parcheggio del Brinpark tra due coppie: intervento delle volanti

