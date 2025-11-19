Risonanze la rassegna di Dimensioni musicali

Latinatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Dimensioni Musicali di Latina compie dieci anni e vuole festeggiare offrendo alla città, in particolare ai bambini e alle famiglie, una stagione di eventi gratuiti.La rassegna, dal titolo Risonanze, prevede eventi per bambini di tutte le età, seminari di formazione per docenti e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Risonanze, a Pisa il festival di musica antica - Al via dal 28 giugno a Pisa il festival toscano di musica antica Risonanze: la rassegna, organizzata da Auser Musici con la direzione artistica di Carlo Ipata, fino al 2 luglio animerà la città con ... Segnala ansa.it

Nume Risonanze 2025: l’eco della grande musica continua - Oltre alle imperdibili serate di Nume Festival (23–29 giugno), quest’anno il festival si amplia e si prolunga con Nume Risonanze, una costellazione di eventi musicali satelliti che tra giugno e luglio ... Si legge su lanazione.it

Dal 2 giugno torna "Risonanze" - Si snoderà per quattro fine settimana il festival "Risonanze, dove la natura si fa musica", la kermesse musicale che riporta gli strumenti a suonare lì dove sono nati, al cospetto degli abeti di ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Risonanze Rassegna Dimensioni Musicali