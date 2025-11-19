Riprende la Stagione dell' Orchestra con un omaggio a Dukas Franck e Šostakovi?

Il borgo dei tre colli si prepara ad accogliere il secondo appuntamento autunnale della Stagione dell’Orchestra “Le Radici”. Domenica 23 novembre, La Corelli torna a Brisighella con una matinée musicale da non perdere: l'esecuzione de “L’Apprendista Stregone” di Paul Dukas, celebre poema. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altre letture consigliate

Orozco-Estrada e l’orchestra Rai, omaggio a Debussy e Stravinsky - 30 al teatro Comunale, è in programma il concerto conclusivo della stagione 2024/2025 di Ferrara Musica. Scrive ilrestodelcarlino.it

Nuova stagione e nuovi progetti per l'Orchestra Olimpia - Nei prossimi mesi l'Orchestra Olimpia darà vita a una intensa programmazione di concerti, incontri e nuove sinergie artistiche che attraversano territori, pubblici e linguaggi in provincia di ... Riporta ansa.it

Bucine apre la stagione con l’omaggio al poeta - Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine "Storie condivise": una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Da lanazione.it