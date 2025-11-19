Rio Torto effettuate le prove di carico sul nuovo tratto del viadotto
Procedono secondo il cronoprogramma i lavori Anas sul ponte rito Torto, lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Serramazzoni, chiuso nuovamente dallo scorso 29 settembre per permettere la sostituzione del tratto ammalorato. Oggi, mercoledì’ 19 novembre, sono state eseguite, con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
