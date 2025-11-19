Rinnovo Vlahovic Moretto fa il punto della situazione Svelata la problematica principale | una big alla finestra attende la svolta

Rinnovo Vlahovic: il serbo torna in forma, ma il rinnovo è in totale standby. Comolli rinvia la decisione a fine stagione, ma il rischio è perderlo a zero da febbraio. Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad agitare il calciomercato della Juventus. L’attaccante serbo è tornato a far parlare di sé per le sue prestazioni positive in campo. Secondo il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Vlahovic sta tornando a rendere in un certo modo, ritrovando continuità e freschezza. Nonostante questo attaccamento, la questione del rinnovo è un discorso “ancora in totale standby”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

