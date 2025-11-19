Rinascere dopo il cancro | a San Leucio un incontro per ritrovare sé stesse

Rinascere dopo il cancro, guardarsi allo specchio e riconoscersi: è questo il cuore dell’iniziativa promossa dal Lions Club Caserta Vanvitelli, che si terrà venerdì 21 novembre alle ore 18.30 presso la sede della Pro Loco del Real Sito di San Leucio.Un appuntamento dedicato alle donne che hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it