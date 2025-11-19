Rimane schiacciato da un cavalletto metallico da 5 quintali | morto autotrasportatore 65enne

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lino Cesana è deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato trasportato in condizioni critiche in seguito a un incidente sul lavoro. Un cavalletto metallico da 5 quintali gli è caduto addosso, schiacciandolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

