Rigenerazione urbana a Foggia | 10 milioni e mezzo per riqualificare le ' tre corsie' e il cuore pedonale della città

Foggiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Foggia ha approvato questa mattina una delibera di portata strategica per la rigenerazione urbana della città, avviando due interventi fondamentali grazie alle risorse regionali dell’Accordo per la Coesione – Fsc 2021-2027. Con un investimento complessivo di 10,4 milioni di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

