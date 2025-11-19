Rigenerazione urbana a Foggia | 10 milioni e mezzo per riqualificare le ' tre corsie' e il cuore pedonale della città

La Giunta comunale di Foggia ha approvato questa mattina una delibera di portata strategica per la rigenerazione urbana della città, avviando due interventi fondamentali grazie alle risorse regionali dell’Accordo per la Coesione – Fsc 2021-2027. Con un investimento complessivo di 10,4 milioni di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La rigenerazione urbana è anche sociale 24plus.ilsole24ore.com/art/la-rigener… Vai su X

Turismo, imprese, rigenerazione urbana e mobilità integrata al centro di “Visione Reggio 2030”, il piano di Confesercenti per Reggio e area metropolitana - facebook.com Vai su Facebook

Rigenerazione urbana a Foggia: 10 milioni e mezzo per riqualificare le 'tre corsie' e il cuore pedonale della città - La Giunta ha approvato la delibera per l'investimento di 10,4 milioni rinvenienti da risorse regionali dell'Accordo per la Coesione - Segnala foggiatoday.it

PIAZZA SAN FRANCESCO Foggia, 5,7 milioni per la rigenerazione urbana: 600mila euro alla nuova piazza San Francesco - Il Comune di Foggia ha ottenuto un finanziamento complessivo di 5,7 milioni di euro, frutto di una candidatura presentata insieme ai comuni di Ordona e San Severo ... Si legge su statoquotidiano.it

FOGGIA Confcommercio Foggia: onorati per la pubblicazione progetto rigenerazione urbana “Espazium” su Il Sole 24 Ore - Foggia, 10 novembre 2025 – Il Sole 24 Ore racconta il progetto “Espazium”: Confcommercio Foggia accoglie con orgoglio questa importante attenzione nazionale per l’iniziativa di rigenerazione dei ... statoquotidiano.it scrive