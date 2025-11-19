Riforma giustizia la gaffe di Nordio sulla P2 | Gelli diceva anche cose vere Poi il paragone con Gesù

Di settimana in settimana, un nome diverso risorge dal passato e viene catapultato – nolente – nel bel mezzo del feroce dibattito sulla separazione delle carriere. Se settimana scorsa è toccato a Giovanni Falcone, tirato in ballo dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri, questa volta tocca a Licio Gelli, Maestro venerabile della celebre loggia massonica a cui erano iscritti tra i più importanti imprenditori, politici e giornalisti negli ultimi decenni della Prima Repubblica. Proprio Gelli, secondo l’interpretazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, avrebbe ventilato in quegli anni l’ipotesi di attuare una simile riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

#omnibus Il procuratore Nicola Gratteri critica la riforma costituzionale della Giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere dei magistrati: "Si cambia la costituzione per 30 persone l'anno" - facebook.com Vai su Facebook

Anche a #Rovigo parliamo della riforma della giustizia con il Ministro Casellati, l’On Cortellazzo e il segretario cittadino Bimbatti. Vai su X

Riforma giustizia, Nordio: “Separazione carriere la voleva Gelli? Poteva avere opinioni giuste” - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel difendere il referendum costituzionale, minimizza il fatto che la riforma delle separazione delle carriere ... Riporta fanpage.it

Nordio: 'La P2 era per la riforma della giustizia? Anche Gelli dice cose giuste' - Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato le parole del procuratore generale di Napoli, Aldo ... Come scrive ansa.it

Giustizia: Bonelli, 'scandaloso, Nordio conferma separazione carriere disegno P2' - "Le parole di Nordio sono scandalose e confermano che la riforma della separazione delle carriere è il compimento del disegno eversivo della loggia P2. Lo riporta iltempo.it