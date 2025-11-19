Riforma di Castore l' ingegnere Costantino appena nominato valuta le dimissioni

La riforma delle società partecipate del Comune di Reggio Calabria, in cui si sono azzerati i cda per passare a un amministratore unico, è stata una delle bombe del sindaco Falcomatà che hanno acceso la miccia della crisi politica. A pochi giorni dalla nomina dei nuovi vertici, il clima poco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Reggio Calabria riorganizza la governance delle società partecipate, passando dal Consiglio di Amministrazione all’Amministratore Unico per Castore SPL e Hermes Servizi Metropolitani, e completa la Giunta comunale con tre nuovi assessori. ? Leggi l’ - facebook.com Vai su Facebook

Riorganizzazione Castore SPL Srl: si passa da CdA all’Amministratore Unico. La società comunale sarà ora guidata dall’Ingegnere Franco Costantino - Amministratore Unico di Castore sarà l'Ingegnere Franco Costantino, già in passato al servizio della comunità reggina nella qualità di Assessore ai Lavori Pubblici ... Si legge su ilmetropolitano.it

Amministratore unico Castore, ufficiale: Costantino alla guida della società - si è riunita questa mattina a Palazzo San Giorgio e ha approvato all’unanimità la riorganizzazione della governance della Società comunale, ... citynow.it scrive

Castore SPL Srl, riorganizzazione della governance: si passa dal CdA all’Amministratore Unico - L’Assemblea dei Soci della società comunale, riunitasi questa mattina a Palazzo San Giorgio, ha approvato all’unanimità la riorganizzazione della governance, che ... Come scrive reggiotv.it