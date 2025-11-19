Riforma 4+2 Valditara | Non si tratta di accorciare i programmi da 5 a 4 anni È la vera sfida del futuro Le aziende cercano giovani preparati

Durante la visita al Salone nazionale dello Studente e dell’Educazione Finanziaria, in corso a Fiera Roma fino al 20 novembre, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha indicato alcune delle linee di intervento che guideranno le prossime scelte politiche in ambito scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

