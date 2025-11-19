Ricoverata per tetano in gravi condizioni salva la paziente infettata

E' entrata in ospedale in condizioni critiche, ma dopo una convalescenza durata oltre due settimane ha potuto far rientro a casa sana e salva. E' stata dimessa ieri 18 novembre dall'ospedale di Camposampiero dopo 16 giorni di ricovero la donna colpita da tetano. La signora di mezza età residente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it